الجزائر تشيد بالدور السعودي في دعم استقرار المنطقة

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ونوهوا بالمساعي والجهود الكبيرة والأدوار البناءة للمملكة في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، مشيرين إلى أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشورى، وزيادة التنسيق بينهما بشكل أكبر.
والتقى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، خلال زيارته الجزائر، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف.
وأشاد آل الشيخ خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده الجزائر، مشيرا إلى أهمية استمرار اللقاءات الثنائية وتفعيلها، ولا سيما التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الجزائري بمجلسيه.
وجرى خلال اللقاء استعراض كثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطوير وتقوية العلاقات بينهما.
وكان آل الشيخ عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.
وأشار الدكتور آل الشيخ خلال جلسة المباحثات إلى عمق العلاقات والروابط التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وشعبيهما الشقيقين، متطلعا إلى تعزيزها وتنميتها على المستويات كافة، وفي مختلف المجالات.
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