شكرا لقرائتكم المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ​اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة.

الفيدرالي الأمريكي

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة العاشرة على التوالي لتصبح عند نطاق من 5%- 5.25%، حيث جاء رفع الفائدة متوافقًا مع التوقعات.