شكرا لقرائتكم صك الطلاق ليس ضمن المستندات المطلوبة في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 آلية إضافة المطلقة إلى البرنامج، مشيرًا إلى أن صك الطلاق ليس من ضمن المستندات المطلوبة في الحساب.

إضافة المطلقة

جاء ذلك ردًّا على إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: صك الطلاق ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق حسابه.

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دفعة مايو

وفي وقت سابق، قال برنامج حساب متابعات الخليج 365: إنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو، وفي حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 مايو.

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا).