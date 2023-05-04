عودة الكلاب الضالة من بوابة خباش

من جهته قال مركز بلدي محافظة خباش، إنه تم الرفع بكافة مطالبات الأهالي للجهات المختصة وذات الصلة، وسيتم التعامل معها في القريب العاجل.
يقول المواطن حسن آل منصور، إن انتشار الكلاب الضالة داخل الحي السكني والمخطط الزراعي في محافظة خباش أصبح ظاهرة خطيرة تعرض المواطنين للخطر إذ باتت تتجول بالقرب من المنازل وتشكّل خطورة كبيرة على السكان خاصة الأطفال، ليصبح المخطط الزراعي والحي السكني مرتعًا لها، دون إيجاد حلول جذرية لوقف انتشارها وإبعادها عن النطاق العمراني.
وأضاف عدد من سكان الحي أن هناك غيابًا للنظافة بالمخطط الزراعي الذي أصبح مشوهًا لمنظر الحي بعد أن تحول إلى مرمى للمخلفات من قبل البعض لغياب حاويات النظافة داخل المخطط.
حوادث لهجوم الكلاب
2019
وفاة طفل بعرعر
إصابة طفل في الأحساء
2021
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إصابة طفل في الشرقية
مقتل طفلة بالرياض
إنقاذ طفل ببريدة
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