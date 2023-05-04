مخالفات النقل بمكة 3 أضعاف الرياض

تصدرت منطقة مكة المكرمة كافة المناطق في مخالفات أنشطة النقل خلال شهر أبريل، مسجلة 16.294 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 5.264 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 3.846 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2.564 مخالفةً.

رقابة وامتثال

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال أبريل، نتج عنها 142.868 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 141.468 عملية فحص لمركبات النقل، و359 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1.041 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 197 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطة قطار الحرمين.

رصد آلي

رصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 25.404 مخالفات محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي 6.192 مخالفةً، بينما سجلت الفرق 7 مخالفات في أنشطة النقل البحري، فيما بلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي 88% بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، و100% لأنشطة النقل السككي.

بطاقة تشغيل

تنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - «منشآت»، وأخيرًا نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - «أفراد».

أنواع المخالفات

- تشغيل سائق دون بطاقة

- مركبة نقل دون بطاقة تشغيل

- عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة

- نشاط نقل البضائع الأعلى في المخالفات