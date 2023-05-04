شكرا لقرائتكم جمجوم للأدوية تنوي طرح 21 مليون سهم للاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما المستشاران الماليان، وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي المحتمل لشركة مصنع جمجوم للأدوية (“جمجوم فارما” أو “الشركة”) عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية (“الأسهم”) في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، بحيث تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

طلب إدراج الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 ديسمبر 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية (“الهيئة”) على طلبها طرح 21,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 ديسمبر 2022م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.