شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن.

وتابع الحصيني “قد تمتد الى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى من المملكة الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة تسبق برياح”.

قد يهمّك أيضاً

رياح وهبات نشطة

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع نشاط للرياح من معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة إلا أن يصرفها الله والتغيير وارد لأنها توقعات.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.