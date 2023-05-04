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الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة

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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة، والرياض، والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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