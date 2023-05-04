شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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