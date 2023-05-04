شكرا لقرائتكم إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج مخدرات بالعيدابي

كما قبضت شرطة محافظة العيدابي بمركز الضبط الأمني بالمشاف على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.

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ضبط 6 مواطنين بالشرقية

وأيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (125,744) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.