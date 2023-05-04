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شكرا لقرائتكم 11 مليون ريال أرباح أملاك في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “أملاك” العالمية للتمويل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
النتائج المالية للشركة
وأوضحت الشركة، عبر “تداول”، أنها حققت 11 مليون ريال أرباح “أملاك” في الربع الأول بانخفاض 59% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
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|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|68,918
|67,398
|2.25
|72,016
|-4.3
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|42,365
|52,477
|-19.27
|52,905
|-19.92
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|42,510
|52,265
|-18.66
|52,894
|-19.63
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|12,994
|31,050
|-58.15
|19,363
|-32.89
|صافي الربح (الخسارة)
|11,039
|27,124
|-59.3
|15,986
|-30.95
|إجمالي الدخل الشامل
|6,058
|39,224
|-84.56
|17,249
|-64.88
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|1,182
|-4,713
|–
|6,546
|-81.94
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|28,334
|25,928
|9.28
|26,985
|5