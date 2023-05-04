شكرا لقرائتكم انطلاق مؤتمر الإعلام المتخصص .. الثلاثاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يرعى معالي رئيس جامعة الملك سعود أ. د بدران بن عبدالرحمن العمر، المؤتمر الإعلامي السنوي التاسع تحت عنوان: «الإعلام المتخصص في ظل تطورات المجال وتعدد أساليبه» ، وذلك بتنظيم من الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود وبمشاركة أكثر من 30 باحثًا وباحثة، يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 / 10/ 1444هـ

ويتضمن المؤتمر سبعة محاور هي: الإعلام المتخصص : مفاهيم وتطبيقات، الإعلام السياسي والدبلوماسي العسكري، الإعلام الأمني والتنموي، الإعلام الصحي والبيئي، الإعلام الثقافي والاجتماعي، الإعلام الإداري والاقتصادي والعقاري، الإعلام الرياضي والسياحي والدرامي.

قد يهمّك أيضاً

مؤتمر الإعلام المتخصص

وأكد صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال على أهمية التعرف على واقع الإعلام المتخصص في ظل تطوراته وتعدد أساليبه، إلى جانب تحديات هذا القطاع.

وأشار سموه إلى أن الإعلام المتخصص يتضمن عدة مجالات والتي يتطرق لها المؤتمر التاسع للجمعية من خلال عدة محاور منها الدبلوماسي والسياسي والعسكري والأمني والرياضي والسياحي والاقتصادي، وجميعها تنعكس في توجيه المجتمع وإرشاده وتثقيفه في ظل تزايد الحاجة إليها.

وقال سموه: تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر العديد من الطلبات للمشاركة في مؤتمر جمعية الإعلام والاتصال السنوي التاسع بعد أن تم دعوة كليات وأقسام ومعاهد الإعلام والاتصال في الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة والوطن العربي، إلى جانب المؤسسات الإعلامية والكيانات التنموية والاقتصادية الفاعلة، والباحثين والمهتمين بقضايا الإعلام التنموي في الوطن العربي وخارجه، والمهتمين بحملات التوعية العامة والعاملين في وسائل الإعلام وفي أجهزة الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة ووزارة الإعلام.