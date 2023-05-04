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أمور تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين

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الرياض - محمد الوسيري - حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من بعض السلوكيات والأمور التي تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين.

وقال السلمان، عبر حسابه في “تويتر”، إن من الأمور التي تدمر الحياة الزوجية ما يلي:

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أمور تدمر الحياة الزوجية

* الخيانة الزوجية
* الشك والارتياب
* العناد
* الكذب
* تدخل الأهل بدون وجه حق
* غياب الشفافية والصدق
* فقدان المودة والرحمة
* المقارنات
* الحساسية النفسية
* الغيرة المفرطة
* الغضب الشديد
* إدمان شبكات التواصل
* عدم المبادرة لحل الخلافات في بدايتها

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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