شكرا لقرائتكم إنقاذ مقيم من الغرق أثناء ممارسته السباحة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع حقل مقيمًا من الجنسية المصرية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة.

تعليمات السلامة البحرية

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقم (994) لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.