شكرا لقرائتكم خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الخميس، وقوع خسوف شبه ظل جزئي للقمر غدًا الجمعة الموافق 5 مايو 2023م.

وأوضح مركز الفلك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه يمكن مشاهدة الخسوف من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا.

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ومن المتوقع أن يبدأ الخسوف في الساعة 3:14 مساء بتوقيت غرينتش (6:14 مساء بتوقيت المملكة)، ويصل الذروة في الساعة 5:23 مساء بتوقيت غرينتش (8:23 مساء بتوقيت المملكة).