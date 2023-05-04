شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية تعتزم نقل الحجاج من 100 مطار حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة.

100 وجهة

كما أكدت توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى، حيث سيتم نقل الحجاج من ما يزيد على 100 وجهة دولية مجدولة و 14 وجهة موسمية وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

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ولفتت إلى أن ملاحي مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات بما يعكس كرم الضيافة السعودية بلمسة عصرية وبرصيدٍ زاخر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج تبلغ 42 لغة متنوعة.

خدمات الخطوط

وتتضمن خدمات مجموعة الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، إلى جانب الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات.

كما سيتم توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، يضاف إلى ذلك تأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية بما يتناسب مع حجم التشغيل، حيث حرصت مجموعة الخطوط السعودية على تدريب وتأهيل كافة الموظفين في الصفوف الأمامية على البروتوكول الخاص بالحج وكيفية إدارة الحشود وطريقة التعامل مع الأزمات والاستجابة لخطط الطوارئ.