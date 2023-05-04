شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق مرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 45.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: رعاية، وسلامة، وسينومي ريتيل، وكيان السعودية، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: رتال، وأملاك، وأمريكانا، ومرافق، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و4.61%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ولوبريف، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 224.72 نقطة ليقفل عند مستوى 20895.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 الآف سهم.