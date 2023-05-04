شكرا لقرائتكم مُسنَّة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى السعودية من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبرت مسنة عن مشاعرها بعد إجلائها من السودان والوصول إلى أرض المملكة، داعية إلى إصلاح الحال في السودان.

وقالت المسنة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه على الرغم من الحرب هناك إلا أنه الإجلاء والوصول بأمان، مؤكدة أن الأوضاع في السودان خطيرة والمواطنون في منازلهم غير آمنين.

استقبال بالورود

واستقبلت الفرق الأمنية وقوات حرس الحدود منذ قليل، رعايا سفينة الإجلاء الأمريكية بالورود والهدايا، بعد وصولهم إلى ميناء جدة الإسلامي قادمين من السودان.

ووصلت سفينة أمريكية على متنها 222 من جنسيات متعددة إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث تعد هذه السفينة الأمريكية الثانية التي تصل عبر ميناء جدة الإسلامي إلى المملكة.

وظهر بمقطع فيديو، فرق البحرية والمجندات السعوديات وهم يقدمون الورود للرعايا الذين تم إجلاؤهم مع بعض كلمات الدعم والترحيب.

جهود المملكة

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.