شكرا لقرائتكم الطفلة سارة تروي تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الطفلة سارة العازمي، تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

إنقاذ الجيران

وقالت سارة في لقاء مع قناة “الإخبارية” إن سيارة والدها كانت متعطلة، ما اضطرها للذهاب مشيًا، وأثناء سيرها هاجمها 3 كلاب لتبدأ في الركوض والجري منهم.

وأوضحت أن جيرانها أنقذوها وساعدوها بالنجاة من اعتداء الكلاب من خلال الركوب في سيارتهم، حيث قالت لمنقذها “تكفي لا تخطفني”.

هجوم كلاب ضالة

وأظهر مقطع فيديو متداول، في وقت سابق، طفلة صغيرة تسير بمفردها بأحد الشوارع، وفجأة هاجمتها مجموعة من الكلاب.

ورصدت كامیرات المراقبة في الموقع، الكلاب الضالة وهي تباغت الطفلة في طريقها بلا حول ولا قوة منها، فلم يكن باستطاعتها فعل أي شيء إلا الجري منهم.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تنجو من الكلاب بعد ظهور سيارتين أمامها لإنقاذها.