شكرا لقرائتكم لحظة مغادرة الرعايا الصينيين إلى بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت قناة الإخبارية، لحظة مغادرة الرعايا الصينيين من أحد فنادق الإجلاء في جدة إلى بلادهم.

جهود متواصلة

من جانب آخر، يواصل حرس الحدود مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات جميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان عبر عمليات الإجلاء الإنسانية، وتسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة.

تسخير كافة الخدمات

وسخرت إدارة حرس الحدود وبإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية كافة، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لتسريع إنهاء إجراءات القادمين، وتسهيل دخولهم، إضافة إلى متابعة عملية دخول وخروج العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء المستمرة، وتنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء وفق اختصاص كل جهة.