محافظ الأحساء يلتقي رؤساء المراكز بالمحافظة ويكرم المتميزين

التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، رؤساء المراكز بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة في الاجتماع الدوري لرؤساء المراكز. وفي بداية اللقاء حثّ سموه، رؤساء المراكز بتلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم، وتم استعراض تقارير أعمال المراكز الإدارية وما تضمنته من إنجاز ومؤشرات.

وأكد محافظ الأحساء أهمية دور رؤساء المراكز في تحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على تطوير الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع الجهات ذات العلاقة. وكرم الأمير سعود بن طلال 3 مراكز مميزة بالمحافظة، حيث حصل مركز مريطبة على جائزة التميز في الأداء، ومركز يبرين على جائزة التميز التنموي، ومركز ذعبلوتن على جائزة التميز الأمني. وعبر رؤساء المراكز عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه بتطوير المراكز لخدمة المواطنين والمقيمين.