شكرا لقرائتكم حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تألقت المطربة شيرين عبدالوهاب ضمن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي، لإحياء موسيقى الموسيقار محمد الموجي، وسط تفاعل الحضور.

ووثقت الهيئة العامة للترفيه لحظات طرب واستمتاع جمهور حفل ليلة روائع الموجي، المقامة فعاليتها حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.

روائع الموجي

وانطلق على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، مساء أمس الخميس 4 مايو، الحفل الموسيقي الضخم روائع الموجي، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ألمع النجوم

ويحيي الحفل الذي يحتفي بالموسيقار الراحل محمد الموجي، نخبة من نجوم العالم العربي وهم: عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس شيرين، صابر الرباعي، زينة عماد، مي فاروق، وائل جسار، والأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.