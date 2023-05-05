شكرا لقرائتكم الأرصاد: رياح تثير الأتربة وتحد الرؤية على 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى منطقة مكة المكرمة,كما يكون الطقس رطباً في الليل و الصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.

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سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ومن متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .