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مواطن يصطاد 15 أفعى سامة في ليلة واحدة بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، لقطات مخيفة لمواطن قام بالعثور واصطياد عدد من الأفاعي السامة بأحد أودية منطقة جازان.

وحذر متابعات الخليج 365 خلال مقطع الفيديو من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث تنتشر الأفاعي وسط الطريق العام خاصة مع هذه الأيام.

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وتمكن متابعات الخليج 365 ملتقط الفيديو من اصطياد نحو 15 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجددًا في البر بعيدًا عن الطريق.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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