شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ثمّن وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ، الجهود التي تقوم بها المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار، والقضاء على المتطرفين والإرهابيين، مناشدًا المواطنين بالفخر بما حققته الدولة وحثهم على التعاون لخدمة الإسلام، والإبلاغ عن المتطرفين والمتجاوزين ومروجي المخدرات.

وقال آل الشيخ في كلمة له، اليوم –حسبما ذكرت قناة الإخبارية- إن هذا الحراك العظيم الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقام على تنفيذه الأمير محمد بن سلمان، حراك يجب أن يفخر به جميع المواطنين في العالم، بل المسلمين أجمع، هذا الحراك الذي غير المياه الراكدة والآسنة، بعد أن كان الإنسان مختطفًا من فئات لا تخاف الله سبحانه وتعالى.

وتابع: الحمد لله رب العالمين الآن الناس يعملون بجد، وإخلاص، وحرص على المحافظة على المكتسبات، ما كنا نحلم بها في يوم من الأيام لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وتوجيهات القيادة والعمل الدؤوب من الرجال المخلصين في هذا الوطن وليس فقط في مؤسسات الدولة، بل في هناك رجال العلم، رجال الأعمال، رجال الفكر، هؤلاء المخلصون الذين قلوبهم على هذا الوطن.

أهمية الإبلاغ

وحث وزير الأوقاف على أهمية التعاون على خدمة الإسلام، قائلًا: نحن بحاجة إلى أن نتعاون جميعًا على خدمة الإسلام من خلال ما نقوم به، بلغ عن أي واحد يتجاوز، بلغ عن أي واحد متطرف، بلغ عن أي واحد يروج المخدرات أو يهرّبها أو يساندها، بلغ عن أي حد يخرج عن اللحمة الوطنية بالإساءة ومحاولة تشتيت الناس وتشكيكهم في عقولهم، أي واحد قد تجده يحاول تحجيم ما تقدمه هذه الدولة المباركة لأبناء هذا الوطن، فهو إما مريض، مقلد، أو صاحب هوى، أو صاحب فكر يحتاج إلى تقويم، لا بد أن نكون يدًا واحدة.

شجاع وصادق

من جانب آخر، أشاد برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه شجاعٌ قويٌّ وصادقٌ مخلصٌ في إيصال رسالة الوسطية، حيث قال: كان شجاعًا وقويًا، وصادقًا، ومخلصًا لهذه الرسالة، وأن تكون موافقة لما يحقق ما جاء به القرآن الكريم، والسنة النبوية.

وأكمل: الناس في حاجة إلى السلام والهدوء والسكينة، والاطمئنان، الناس في حاجة أن يحافظوا على كرامتهم وعلى ما وهبهم لهم الله سبحانه وتعالى من تكريم، الآن الناس يعملون بقناعة، يعملون بصدق، ابتداءً من أئمة المساجد والدعاة، وانتهاء بالإعلاميين، يسير معهم كل مواطن صالح في هذا الوطن، فلنحمد لله سبحانه وتعالى.