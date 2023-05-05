شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى رئيس كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى فخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا.

سلّم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، خلال استقبال الرئيس الكيني له اليوم.

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وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.