شكرا لقرائتكم كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 كيفية احتساب المسجلين المستقلين بالبرنامج من أجل الحصول على الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن قال فيه: “بلوغ سن الـ18 للفرد المستقل يأخذ بالتاريخ الهجري أو الميلادي؟”.

موعد صرف دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.