شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول التموين/ مدرب (الظهران).

– مدير تنسيق وجدولة عمليات الصيانة (الظهران).

– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– مدرب إلكترونيات الطيران (الطائف).

– مدرب ميكانيكي (الطائف).

– مشرف فني الطلاء السطحي/ التايفون (الطائف).

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– مشرف خلية تدريب تحميل الذخائر/ التايفون (الطائف).

– مدرب ومنسق عمليات أنظمة الدعم الأرضي (الظهران).

– مشرف صيانة أنظمة الخروج/ التورنيدو (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)