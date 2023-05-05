وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب أمراض الكلى.

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– محلل أول الأعمال.

– أخصائي مختبر إكلينيكي/ كيمياء.

– طبيب رعاية أولية أطفال.

– طبيب أطفال عام.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– أخصائي أمن.

– مدرب تمريض إكلينيكي.

– ممرض.

– ممرض أول/ غرفة العمليات.

– طبيب جراحة القلب والصدر.

– طبيب تخدير.

– منسق مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)