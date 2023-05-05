شكرا لقرائتكم الأرصاد يتفاعل مع توائم نجران: عناصر الطقس الجميلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل المركز الوطني للأرصاد مع الخبر الذي نشرته وزارة الصحة بإنجاب مواطن لـ 3 توائم بعد 6 سنوات من الانتظار، مُلقبًا إياهم بعناصر الطقس الجميلات.

وأعاد مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، نشر تغريدة وزارة الصحة والتي جاء فيها: “بعد (6) سنوات من الانتظار.. مواطن يُرزق بفضل الله (3) توائم، أسّماهم (سماء، سحاب، غيم) بمستشفى الولادة والأطفال في نجران”.

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هدية خاصة

وعلق مركز الأرصاد قائلًا: “نبارك لكم ‏سماء ‏وسحاب ‏وغيم، ‏ويسعد المركزَ بهذه المناسبة تقديمُ هدية خاصّة “لعناصر الطقس الجميلات”، سائلين اللهَ أن يحفظهم من كل شر”.

توائم نجران

رزق مواطن اليوم بـ3 توائم، بفضل الله بعد 6 سنوات من الانتظار، حيث وضعت زوجته اليوم بمستشفى الولادة والأطفال في نجران، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة وأسماؤهن هي سماء وسحاب وغيم.

دعوات وأمنيات

وتفاعل العديد من المغردين مع ما أعلنته وزارة الصحة داعين الله أن يرزقه برهم حيث قال حسن دجلي: “ما شاء الله الله يحفظهن ويرزقهن صلاحهن وبرهن”، فيما قال خالد الحوير: “الله يصلح لنا وله ولجميع المسلمين”.

بينما قالت ليلى الشمري: “ما شاء الله.. الله يبلغ والديهم فيهم ويرزقهم برهم وصلاحهم”، بينما قالت خلود: “اللهم أنبتهن نباتًا حسنًا، واجعلهن قرة عين لوالديهن، واحفظهن وبارك فيهن واجعلهن من الصالحات التقيات”، وغردت مغردة أخرى حول أسمائهن بالقول: “يـا جمال الأسماء تبارك الله. الله يرزقه برِّهن ويجعله لهن خير أب”.