شكرا لقرائتكم توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق وهي عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران، وسط توقعات بأن تستمر من الساعة الـ 12 ظهرًا حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية في عسير تشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، النماص وبلقرن وتنومة وعرين وبيشة وتثليث وطريب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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فيما تؤثر الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والطوال وصامطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتؤثر الحالة الممطرة في الباحة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

أما مكة المكرمة، فتؤثر على تربة ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وفي نجران تؤثر الحالة المطرية على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.