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عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم

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الرياض - محمد الوسيري - تحدث الفنان عبدالله السكيتي عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها بعد إمامة الناس لصلاة التراويح في القصيم.

وقال السكيتي خلال حواره برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه تم إيقافه رسميًّا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية؛ لأن اسمه لم يكن مرفقًا بأن يصلي كإمام التراويح.

وأشار السكيتي إلى أن إيقافه لم يكن لأنه يغني بل لأنه لم يتبع الإجراءات النظامية في تسجيل اسمه كإمام تراويح.

وأوضح السكيتي أنه كإنسان مؤمن لا يوجد أقرب من القرآن لقلبه وقراءته لا تقارن بشيء آخر أما الغناء بالنسبة إليه موهبة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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