شكرا لقرائتكم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.