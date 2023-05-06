إطلاق 19 من غزال الريم

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 غزالًا من غزال الريم بمنطقة الخنفة، بحضور الأمير متعب بن فهد بن فيصل، مستشار رئيس مجلس إدارة المحمية، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.