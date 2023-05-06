ترحيل 5037 مخالفا وإحالة 16,796 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو عن ضبط 11,077مخالفا جرى ترحيل 5037 منهم وإحالة 16,796 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





11,077 مخالفا تم ضبطهم



5845 مخالفا لنظام الإقامة



4025 مخالفا لنظام أمن الحدود



1207 مخالفين لنظام العمل



838 متسللا لداخل المملكة



27 % منهم يمنيون



58 % إثيوبيون



15 % جنسيات أخرى



30 متسللا لخارج المملكة



19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفين



23,893 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة



19,940 رجلا



3953 امرأة



1929 مخالفا تمت إحالتهم لاستكمال حجوزات سفرهم



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