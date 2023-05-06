طرح 3 منهجيات لتطوير المخيمات في المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت شركة كدانة للتنمية والتطوير أخيرا 3 منهجيات لتطوير المخيمات بالمشاعر المقدسة وهي: التثبيت، والتحسين ، والتطوير ، حيث تسهم هذه المنهجيات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركات حجاج الداخل والخارج وخلق شراكة مستدامة بينهم.

في المقابل تم العمل على تطوير المخطط العام للمشاعر المقدسة من قبل شركة كدانة، على أن يتم تنفيذ المخطط على عدة مراحل ابتداء من عام 2023 م حتى عام 2041، كما يجب أن تتوافق خطة تطوير المخيمات الخاصة بالشركات بإمكانية التطوير في الموقع وفق التوجه الزمني.

من جهة أخرى تسعى الشركة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة إلى الارتقاء بجودة خدمات ضيوف الرحمن بما يتماشى مع معايير الجودة ومتطلباتها للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر الشراكات مع مقدمي الخدمة.

منهجيات التطوير:

التثبيت

الإبقاء على الوضع الحالي للمخيمات دون التعديل على المواقع والهياكل الإنشائية للمخيمات مدته (3 مواسم).

تحسين الخيام غير المطورة

لرفع جودة الخدمة المقدمة مدته (5 مواسم).

ثالثا: المخيمات المطورة

لاستعادة المساحة المخصصة للحجاج وتحسين الخدمات المقدمة من خلال الامتداد الراسي متعدد الأدوار.