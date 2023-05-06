تعزيز قيم التعامل مع ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية ممثلة في أكاديمية التدريب في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي دورة تدريبية بعنوان «تعزيز قيم التعامل مع ضيوف الرحمن» لمنسوبات الوكالة والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركات المعارف والمهارات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل الأمثل مع ضيوف الرحمن لتقديم أرقى الخدمات النوعية. وجرى تناول عدد من المحاور الرئيسة من أبرزها التعريف بالذكاء العاطفي ومهارات الاتصال وأثرهما في تعزيز قيم التعامل مع ضيوف الرحمن، لغة الجسد وأثرها في تشكيل الصورة الذهنية، العمل تحت الضغط ومهارات التعامل مع الشكاوى.

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