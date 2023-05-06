كوادر نسائية لتفويج وخدمة قاصدات المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتفويج وخدمة وإرشاد قاصدات المسجد الحرام، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية كوادر نسائية عالية التأهيل.

وتؤدي موظفات الرئاسة مهام التنظيم وإدارة الحشود وتوجيه القاصدات ومساعدتهن على أداء مناسك عبادتهن، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث يتم الإشراف على المصليات النسائية المخصصة داخل المسجد الحرام وبصحن المطاف؛ عبر منهجية عالمية للتنظيم، وضبط المسارات لضمان وصول المعتمرات والزائرات إلى صحن المطاف والمسعى ومصلى ركعتي الطواف والمصليات الأخرى بأيسر الطرق وأسهلها، كما تضافرت الجهود بين جميع الوكالات ذات العلاقة لضمان تنقل القاصدات والمعتمرات لأداء مناسكهن التعبدية ومتابعة انسيابية حركتهن داخل المسجد الحرام مع التنسيق فيما بينهن.

تفويج وإرشاد

كما تتم الأعمال من خلال فريق عمل على مستوى تعليمي وعملي عال، للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سيرها وتقديم الخدمات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وذلك بهدف الرقي بمستوى الخدمة وتجويدها؛ حيث يعمل الفريق على تقديم التوجيه المكاني المخصص للقاصدات، إضافة لعدد من المهام مثل

كما تم تفويج الحشود النسائية داخل المصليات النسائية وإلى المطاف والمسعى بكل كفاءة ومهنية، وذلك للحد من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود، وذلك بإشراف متواصل وتنفيذي من قبل القيادات النسائية، حيث يتم تمركز وتواجد الموظفات في المطاف والبدرومات، وكافة أرجاء البيت العتيق، والتوسعة السعودية الثالثة.

أبرز مهام الكوادر النسائية:

