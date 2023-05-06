شكرا لقرائتكم خبر 12 أسرة منتجة تشارك بمهرجان رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المهرجان الذي انطلق أخيرا ويستمر على مدى شهرين إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، ودعم الأسر المنتجة؛ لما لها من دور فاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة.
ويقدم المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية المتنوعة والأركان المختلفة، تشمل المسرح المفتوح وحديقة طيور وألعاب (VR) وألعابا مائية وألعاب أطفال والدبابات والملاهي الكهربائية وخيمة التسوق وعربات الطعام ومنطقة للجلوس وكافيهات، ومسابقات متنوعة، إلى جانب وجود المرافق الخدمية والمهنية.
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