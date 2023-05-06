مسابقة إبداع أدبي لاكتشاف المميزين بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس عن إطلاق «مسابقة الإبداع الأدبي»، التي تستهدف طلاب الجامعات من جميع أنحاء المملكة؛ لاكتشاف المتميزين في الكتابة الإبداعية بمختلف المجالات الأدبية، وتسليط الضوء على هذه المواهب، ضمن برنامج تنمية القدرات والمواهب.

وتستند فكرة المسابقة على المنافسة الإيجابية للكتابة الإبداعية، وتوقد روح الطاقة الشبابية في مجالات الكتابة الأدبية في أربع مجالات، وهي: القصة القصيرة، والرواية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي.

ويتنافس المشاركون على جوائز قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون و200 ألف ريال للفائزين بأحد مسارات المسابقة، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 150 ألف ريال، والثاني 100 ألف ريال، والثالث 50 ألف ريال.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال هذه المسابقة إلى إبراز المواهب الأدبية وتكريمهم والاحتفاء بهم وتشجيعهم، وتحفيز الإنتاج الأدبي عن طريق الدعم والتمكين المادي وغير المادي، إلى جانب تسليط الضوء على المواهب الأدبية وإبراز إنتاجها الثقافي محليا ودوليا، وتشجيع المشاركة المجتمعية بالتفاعل مع الساحة الأدبية عبر التصويت.

جوائز المسابقة

1.2 مليون ريال قيمة الجوائز

100 ألف ريال للفائز الثاني

150 ألف ريال للفائز الأول

50 ألف ريال للفائز الثالث