شكرا لقرائتكم خبر تعزيز المحتوى التراثي بمؤتمر المسكوكات الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة المتاحف لتنظيم «المؤتمر الدولي للمسكوكات الإسلامية»، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو المقبل في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين من الخبراء في هذا المجال، وذلك لتسليط الضوء على دور المسكوكات الإسلامية في كتابة التاريخ، وما ارتبط بها من ثراء معرفي وثقافي.

وسيشهد المؤتمر إقامة حلقات نقاش، وورش عمل، يشارك فيها خبراء محليون ودوليون، لمناقشة الموضوعات التي ستسهم في إبراز المؤسسات والمجموعات المهتمة بجمع المقتنيات، وتعزيز قيمة المحتوى التراثي القائم المرتبط بالمسكوكات الإسلامية.

وسيتضمن المؤتمر رحلة إثرائية متكاملة تأخذ الزائر إلى عصر سك العملات في صدر الإسلام، وسرد روائي لنشأتها؛ لتجسد الدور الذي لعبته المسكوكات الإسلامية على مر العصور بوصفها وثائق حية، وشواهد ملموسة على حضارات الأمم والشعوب، وبعدها يلتقي الزائر بالخبراء في علم المسكوكات، والمؤرخين، ورواد المتاحف الإسلامية؛ لمناقشة الإرث التاريخي الذي أسهمت المسكوكات في تشكيله بمختلف الحضارات، وأساليب الاحتفاظ بكنوزها، والقطع النادرة منها.

وكان الاهتمام بعلم المسكوكات الإسلامية قد بدأ لدى المستشرقين منذ القرن الثامن عشر الميلادي تقريبا، ومع مرور الزمن تزايد الاهتمام بهذا المجال؛ لأهميته الكبيرة في دراسة الجوانب المختلفة للحضارة الإسلامية عبر إلقاء الضوء على مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية والمذهبية، والأدبية، والجغرافية، وغيرها.

أهداف المؤتمر:

