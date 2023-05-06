شكرا لقرائتكم خبر مهرجان العسل يفتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة ونحو 24 مزارعا ونحالا ويستمر لمدة خمسة أيام، ينطلق بمنطقة تبوك اليوم مهرجان العسل والمنتجات الزراعية، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك.

وأوضح مدير الفرع بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن المهرجان سيتضمن العديد من الأجنحة والمعارض وركنا إرشاديا وتوعويا مصاحبا لفعاليات المهرجان طوال أيام إقامته،إضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع، مبينا أن هدف المهرجان فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة والمناطق الأخرى.

وثمن الدعم غير المحدود من قبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين والنحالين، وكذلك توجيهات ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه ودعمهما واهتمامهما بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.