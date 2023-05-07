شكرا لقرائتكم لقطات مبهرة لجمال طبيعة بللسمر بعد هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة، جمال طبيعة بللسمر في منطقة عسير جنوب المملكة بعد هطول الأمطار.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية” وتم تصويره جوًا، جمال طبيعة بللسمر والأراضي الشاسعة الخضراء والأزهار المبهرة في المنطقة، وذلك بعد أن هطلت عليها الأمطار.

أمطار عسير

ووثق مقطع فيديو، اليوم السبت، جريان السيول في وادي الرصراص غرب وادي بن هشبل بعسير، جراء هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر أمس، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.