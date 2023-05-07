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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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