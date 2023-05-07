التخصصات: برنامج الأمن الصحي لا يحقق متطلبات فني

تفاعلًا مع ما نشرته « دوت الخليج » عن تطلع عدد من مسؤولي الأمن الصحي في وزارة الصحة، إلى إعادة تصنيفهم إلى «فني» أسوة بزملائهم من خريجي البرامج الصحية الأخرى، أوضحت هيئة التخصصات الصحية أن برنامج «الأمن الصحي» هو برنامج تدريبي تأهيلي لا يماثل بقية البرامج الأخرى التي أطلقتها وزارة الصحة من حيث نوعية التدريب، إذ يهدف إلى تهيئة الكوادر الوطنية من غير حاملي الشهادات الصحية لشغل وظيفة «مسؤول أمن صحي» في المنشآت الصحية وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الجهات المشاركة في البرنامج.

ترميز طبي

كان مسؤولو الأمن الصحي في الوزارة طالبوا بالمساواة بعد التحاقهم ببرنامج للدبلومات الصحية الذي أطلقته هيئة التخصصات الصحية بإيعاز من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستقطبت من خلاله عددًا من حملة البكالوريوس من مختلف التخصصات لإلحاقهم ببرامج مثل الأمن الصحي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى، والترميز الطبي، وفني مسعف وفني نظارات.

تساوي المؤهلات

قال مسؤولو الأمن الصحي، إن جميع هذه البرامج -باستثناء الأمن الصحي- تؤهل مجتازيها لتصنيف «فني»، وهو التصنيف المستحق للحاصلين على مؤهل بكالوريوس لا يؤهلهم لدرجة أخصائي، وفقًا للمادة الواحدة والعشرين من اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني. أما خريج الأمن الصحي فيصنف (مساعدًا صحيًا)، وهذا التصنيف يستحقه الحاصل على دبلوم صحي مدته سنة بعد الثانوية العامة حسب اللائحة، كما أن تصنيف مسؤولي الأمن الصحي في فئة مساعد صحي مع استحقاقهم لتصنيف فني أسوة بخريجي باقي البرامج، على الرغم من تساوي المؤهلات وتماثل متطلبات القبول إلى حد كبير فيه هضم كبير لحقوقهم «على حد قولهم»، إذ يتطلع 5373 من موظفي الأمن الصحي لتصحيح تصنيفهم انطلاقًا من حرص الوزارة على إنصاف جميع منسوبيها واهتمامها بجودة حياتهم الوظيفية، وتخصيصها لذلك برامج خاصة.

الأكاديمية الصحية

أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن برنامج «الأمن الصحي» هو أحد برامج التوطين النوعية التابعة لوزارة الصحة ويشرف على إعداد البرامج وتنفيذها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال الأكاديمية الصحية.

وأشارت «الهيئة» إلى أن المتقدم للبرنامج على اطلاع تام، بالتصنيف الممنوح له قبل بدء التدريب، والتعيين على الوظيفة، ولديه إلمام تام بسير العملية التدريبية وصولًا لتأدية مهامه كمسؤول أمن صحي، لافتة إلى أن متطلبات التصنيف على فئة «فني» لا تتحقق نظرًا إلى نوعية التدريب التي يحصل عليها المتدرب، والشهادة التي يتقدم بها الراغب في البرنامج.