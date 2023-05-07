%8.2 انخفاض إصابات العمل - #عاجل

سجلت معدلات الإصابة في العمل خلال الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا بـ8.2%، التي بلغت 6675 إصابة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت 7277 إصابة، في وقت زادت أعداد المشتركين بنسبة 11%، وزيادة أعداد المنشآت المسجلة النشطة 34%، وبلغت نسبة الاشتراك في تأمين الأخطار المهنية 2%، التي تقدم العناية الطبية، والتعويضات النقدية.

التحكم الإداري

كشف تقرير التأمينات الاجتماعية للربع الأول، عن 6 مخاطر مهنية ممثلة في: مخاطر كيميائية مثل «أبخرة الغازات»، ومخاطر بيولوجية مثل «الفيروسات»، ومخاطر فيزيائية مثل «الضجيج» ومخاطر ميكانيكية مثل «القطع والسحق»، ومخاطر كهربائية مثل «التماس التوصيلات»، ومخاطر الحريق مثل «حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال»، إلى جانب 6 طرق للتحكم في المخاطر المهنية، تشتمل على الإزالة، والتحكم الهندسي، والتقليل، والتحكم الإداري، والعزل، وأدوات الوقاية الشخصية.

توفير الحماية

أثمرت جهود التأمينات الاجتماعية في حماية الفرد والمجتمع، وتوفير الحماية التأمينية للعاملين، التي أدت إلى انخفاض الإصابات، وبلغت الزيارات التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية 1600 زيارة، وتنفيذ 35 لقاء تفاعليا، واستفادة 3 آلاف مشترك من اللقاءات، وتقديم الدعم لـ7 آلاف منشأة لتحسين مستويات السلامة في بيئة العمل.

إصابات ومشتركين

%8.2 انخفاض إصابات العمل

6675 إصابات مسجلة في الربع الأول

%11 زيادة المشتركين

%34 زيادة المنشآت المسجلة النشطة

%2 الاشتراك في تأمين الأخطار المهنية

6 مخاطر مهنية مسجلة

6 طرق للتحكم في المخاطر المهنية

1600 زيارة توعوية

35 لقاء تفاعليا

3 آلاف مشترك مستفيد

دعم 7 آلاف منشأة

أبرز المخاطر المهنية

01 كيميائية

02 بيولوجية

03 فيزيائية

04 ميكانيكية

05 كهربائية

06 مخاطر الحريق