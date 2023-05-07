44 مخترقا لنظام البيئة يوميا - #عاجل

أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في الربع الأول من العام الحالي نحو 13 ألف جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة -الإدارية والفنية- بمختلف المناطق نحو 4000 مخالفة بيئية، بواقع 44 مخالفة يوميا.

وتتراوح عقوبة إدراج معلومات غير صحيحة في البيانات والمعلومات المقدمة للمركز بين 1000 و50 ألف ريال، بينما تصل عقوبة العبث بأجهزة الرصد بغرض تعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات إلى 100 ألف ريال، وهي أقصى عقوبة تطبق على المخالفات طبقا لللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

تراخيص وتصاريح

أوضحت البيانات الإحصائية للمركز المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية والرقابة البيئية من خلال الزيارات التفتيشية أن نسبة الالتزام البيئي في الربع الأول بلغت نحو 68%.

وتضمنت الجولات التفتيشية إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

كوادر بشرية

بلغ مجموع الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي وفق البيانات الإحصائية للمركز 6461 خطة، يقدمها المركز للوصول بهذه المنشآت إلى معدل الالتزام المستهدف وحثَّها لإتمام جميع الإجراءات المستندة إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومستهدفاته المستقبلية، بما يكفل جودة العمل البيئي والتنموي في المملكة، وذلك حرصًا على الارتقاء بالالتزام البيئـي عبر الحدِّ مـن مسببات التلوث وتكاليف التدهور البيئي، والعمل نحو رفـع كفـاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيـز كوادر المركز البشرية وإمكاناته.

وأصدر المركز خلال الربع الأول من هذا العام 2429 تصريحًا بيئيًّا بالإضافة إلى 23 ترخيصًا بيئيا لمنشآت جديدة ستعمل في السوق السعودي وفق مفهوم «تعزيز الاستدامة البيئية»، وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة تهدف بصورة فاعلة إلى ازدهار اقتصاد المملكة وتحسين جودة الحياة.

جولات وضبطيات

- 13 ألف جولة رقابية

- 144 جولة يوميا

- 68 % نسبة الالتزام البيئي

- 4000 مخالفة

- 44 مخالفة يوميا

- 6461 خطة تصحيحية