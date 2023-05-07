سدايا تستعرض نجاحات تطبيقاتها أثناء جائحة كورونا

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله الغامدي، أنه في ظل الأنظمة والإجراءات والبروتوكولات الوقائية التي اتخذتها المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي هذه الجائحة، وما استلزم ذلك من إيقاف شامل لجميع مجريات الحياة، قامت سدايا بتوجيه ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، بتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في التخفيف من الأزمة لتفادي انعاكسها على مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة، وتعاملات الأفراد والمقيمين داخل المملكة وجرى خلالها تأمين الأطر التنظيمية اللازمة لمساندة مختلف قطاعات الدولة في مواجهة الأزمة معتمدة فيها على الرصيد الكبير من التجارب الثرية الذي تمتلكها المملكة في إدارة الحشود والتعامل مع الأزمات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم أمس انتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بالجائحة.

وأضاف الغامدي أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أطلقت في وقت مبكر من أزمة كورونا مبادرات وخدمات إلكترونية، أسهمت في احتواء الأزمة؛ وتخفيف أضرارها صحياً، ومنها: "مؤشر كوفيد - 19 السعودي"، الذي تم مابين سدايا ووزارة الصحة وسعى إلى تحليل واستشراف انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الإحصائية المتقدمة، وساعد في وقتها في اكتشاف أول إصابة بكورونا في المملكة.

منظومة تقنية

ولفت النظر إلى أن سدايا واصلت جهودها التقنية فاستحدثت منظومة "توكّلنا" لمساعدة الجهات المعنية على أتمتة التعاملات وتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات المتخذة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق الآلي من الأهلية الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتسهيل حصول أفراد المجتمع على تصاريح التجول بطريقة إلكترونية أثناء فترة منع التجول وبلغ عدد عمليات التحقق الآلي من الأهلية الصحية أكثر من 97 مليون عملية.

تطبيق توكلنا

وبين الغامدي أن منظومة توكلنا ضمت العديد من المكونات التي تخدم أكثر من31 مليون مستخدم من الأفراد والقطاعات الأمنية والصحية وهي: تطبيق توكّلنا الذي يقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد المستخدمين على تقييم حالتهم الصحية وإدارة التصاريح، ويتيح حجز مواعيد لأخذ لقاحات وفحوص كورونا، والإجابة عن الأسئلة الصحية والتبليغ عن حالات الاشتباه، واستعراض آخر الأخبار والإحصاءات الرسمية، وإصدار الجواز الصحي للفرد وعائلته، وأصدر التطبيق أكثر من 26 مليون جواز صحي، مشيراً إلى أن سدايا أسهمت في استمرارية التعليم وغيرها من الخدمات التي قدمت خلال الجائحة، حيث قدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات التي أسهمت في سير عملية التعليم مع ضمان احتواء انتشار فيروس كورونا من خلال الخدمات التالية: نتعلم بحذر، و تصاريح الطلاب و نتائج الأبناء ونتائج ومواعيد اختبارات قياس.

تطبيق تباعد

وإضافة إلى ماسبق أفاد الغامدي أن سدايا أطلقت كذلك "تطبيق تباعد" أحد مكونات منظومة توكّلنا؛ ليتماشى ذلك مع جهود المملكة لاحتواء الجائحة والمساعدة على التعايش مع خطر الفيروس والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية، وتم تصنيفه الأول عالميًا في تطبيق برتوكولات الاختلاط من (أبل) و(جوجل) و(هواوي)، ويستخدم أحدث تقنيات تتبع المخالطين، مع المحافظة على سرية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويرسل بيانات معرّفات مموهة للجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق نفسه التي تم تسجيلها خلال فترة الاختلاط بأحد المصابين.

وذكر أن التطبيق يستخدم تقنية البلوتوث وتقنيات حديثة للمحافظة على خصوصية بيانات المستخدمين، وفي حال تم الإبلاغ عن الإصابة بالفيروس من خلال التطبيق، يتم إرسال إشعارات لجميع من خالط المصاب خلال الـ 14 يوماً الماضية، وإرشادهم إلى طلب الدعم الصحي من وزارة الصحة، وعزز من إشراك المجتمع في احتواء الأزمة ومساندة الجهات المعنية في رفع الإجراءات الاحترازية؛ بدعمه لـ 22 لغة في التطبيق.

كما ذكر أنه في إطار تطوير الحلول الابتكارية؛ سعت "سدايا " إلى إصدار تقرير "تجارب عالمية في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، لمتابعة التجارب العالمية ومعرفة التحديات الحالية، برصد أكثر من 190 مبادرة محلية وعالمية والاستفادة منها في تطوير حلول وطنية تقنية.

ولفت الغامدي النظر إلى أن سدايا أطلقت أيضًا خلال الأزمة مبادرة" استمرارية الأعمال "التي تضمنت" منصة بروق للاتصال المرئي الآمن"، وهي منصة مخصصة للقطاع الحكومي، مكّنت قيادات الدولة والقطاعات الحكومية من عقد اجتماعاتها "عن بُعد" مسجلة أكثر من 39 ألف اجتماعٍ شارك فيها أكثر من 309 آلاف مشارك.

علاوة على ذلك قال: لقد أطلقت "سدايا" مبادرة "تطوير حلول ابتكارية"، ونتج عنها مسابقة "داتاثون"، التي سعت إلى استثمار الكوادر الوطنية في تطوير منتجات تقنية تساعد على قياس مدى انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعم الجهات المعنية بمنتجات تقنية وطنية تسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الإطار أطلقت كذلك مسابقة "هوماثون" وهي تحدٍ رقمي عن بعد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، هدفت لإيجاد حلول تقنية للتحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات والاقتصاد والأداء الحكومي.