البسامي يدشّن فعاليات أسبوع المرور العربي والمعرض المصاحب بالرياض

دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023 تحت شعار "قواعد المرور سلوك حضاري" والمعرض المصاحب له، بحضور وفود من أجهزة المرور العرب، وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وأكد مدير الأمن أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها، حيث تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يمثله السلوك الإيجابي لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات من حفظ للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، واستثمار التقنية في إدارة حركة السير وتصحيح السلوكيات الخاطئة.