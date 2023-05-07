البسامي يدشّن فعاليات أسبوع المرور العربي والمعرض المصاحب بالرياض

وأكد مدير الأمن أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها، حيث تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يمثله السلوك الإيجابي لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات من حفظ للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، واستثمار التقنية في إدارة حركة السير وتصحيح السلوكيات الخاطئة.
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