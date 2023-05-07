شكرا لقرائتكم أمير تبوك يرعى حفل تدشين مبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غدٍ الثلاثاء، حفل تدشين مبادرة “أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة”، الذي تنظمه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وذلك بديوان الإمارة.

وستشمل فقرات الحفل على كلمة لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، كما ستقام ندوة بعنوان “ضرورة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة”، يقدمها كل من فضيلة الدكتور الشيخ جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء ومفوض الإفتاء بمنطقة عسير ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الدكتور محمد بن عمر بازمول، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الدكتور أحمد بن جزاع الرضميان.