شكرا لقرائتكم لقطات لجريان السيول في بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة بيشة بمنطقة عسير، ما أدى لجريال السيول والأودية.

أمطار وسيول

وأظهر الفيديو الذي نشره خبير الطقس عبدالله بن أحمد الجازع على حسابه بموقع “تويتر”، الأمطار الغزيرة التي تهطل على أحد وديان بيشة، مع سماع صوت الرعد، ما أدى إلى جريان السيول.

كما وثق فيديو آخر، جريان سيل الرويضة الحازمي جنوب غرب محافظة بيشة، يصاحبها رعد قوي.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.